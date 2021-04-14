موعد عيد الفطر 2021-1442 في السعودية

موعد عيد الفطر في السعودية 1442 ، موعد اول ايام عيد الفطر المبارك 2021، أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية 1442 هـــ ، موضوع جديد نقدمه لكم من خلال مقالنا اليوم عبر موقعنا موقع فكرة.

يأتي شهر رمضان كل عام فرحة للمسلمين، ففيه يؤدي المسلمون ثلاث أركان من أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة، وهو أحب الشهور إليهم، ويحزن الجميع عندما ينتهي شهر الخير والبركة، ولكن يزول حزنهم سريعاً لأن الأيام التي تتبع انتهاء شهر رمضان هي أيام عيد الفطر المبارك سيكون عيد الفطر في السعودية يوم السبت 24 مايو 2021 يأتي عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ويكون في الأول من شهر شوال ويستمر مدة ثلاثة أيام.

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الإفتاء الأوروبي من خلال تصريح صحفي لها أن شهر رمضان المبارك سينتهي آخر أيامه بغروب شمس يوم الثالث والعشرون من شهر مايو الحالي 2021. وستبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك في الرابع والعشرون من شهر مايو الجاري 2021. ولكن يأتي التأكيد باستطلاع هلال شهر شوال من قبل العلماء والشيوخ حيث يتم استطلاع هلال شهر شوال وثبوت رؤيته أو عدمها في يوم التاسع والعشرون من رمضان 1442 الموافق الثاني والعشرون من شهر مايو 2021.

وفقاً للبيان الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تأتي أجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاعين العام والخاص في المملكة بدءاً من سوم السبت الموافق الثلاثون من رمضان 1442 الموافق الثالث والعشرون من شهر مايو 2021. على أن تنتهي الأجازة ويباشر العاملين بالمملكة أعمالهم والتزامهم بحظر التجول في يوم الأربعاء الموافق الرابع من شوال 1442 الموافق السابع والعشرون من شهر مايو 2021. حيث تستمر أجازة عيد الفطر أربعة أيام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الثلاثاء.