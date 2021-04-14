أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في رمضان 2021

تحضير عمل عجينة القطايف في رمضان المبارك 2021 ، حيث تعد القطايف من الحلويات الشهيرة التي يفضل تناولها الصائمون بعد وجبة الإفطار ، وهي من الحلويات التاريخية ، كما أنها تتمتع بالعديد من الخصائص وهي سهلة الاكل والبلع والشبع إضافة إلى أنها لذيذة ، وقد خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يستفيد منه الجميع في اعداد الحلوى بالبيت في وقت قصير .

ولقد سجل موقع جوجل على الانترنت عمليات واسعة على كيفية تحضير عجينة القطايف في رمضان ، وهنا لقد ارفقنا لكم مكونات القطايف مع ابرز خطوات اعدادها الهامة .

ويحرص الموقع على توفير جميع خطوات اعداد الحلويات والاكلات والمشروبات اللذيذة ، كما هو الحال هنا مع تحضير عمل القطايف في رمضان ، وهي على النحو التالي :

مكونات القطايف في رمضان :

أولاً: 3 كوب ماء دافئ

ثانيًا: 2 كوب طحين

ثالثًا: معلقتين نشا كبار

رابعًا: معلقة سكر كبيرة

خامسًا: معلقة خميرة صغيرة

سادسًا: معلقة حليب بودرة كبيرة

سابعًا: معلقة بيكنج بودرة صغيرة

ثامنًا: معلقة فانيلا بودرة أو سائلة صغيرة

تاسعًا: 0.5 كوب سميد

حشوة عمل القطايف :

أولاً: لبن شمنيت

ثانيًا: وجوز هند

ثالثًا: وقرفة

رابعًا: عين جمل (جوز)

خامسًا: ولوز

خطوات اعداد حلوى القطايف :

أولاً: في الخطوة من اعداد القطايف في رمضان ، ضع الحليب والخميرة والسميد والبيكنج بودرة والفانيلا ونضرب جيداً .

ثانيًا: في الخطوة الثانية، ضع الطحين والنشا مع بعض ونضربهم جيداً حتى يذوب الطحين.

ثالثًا: اترك الخليط لمدة ربع ساعة ليرتاح.

رابعًا: في الخطوة الأخيرة، ابدأ في صب الخليط في زجاجة ماء نظيفة ونعمل في الغطاء فتحه صغيرة نصب منها او في علبة كاتشب نظيفة على وعاء جرانيت او تيفال .

حشوة القطايف :

لبن شمنيت وجود هند أو عين جمل (جوز) ولوز وجوز هند وقرفة.

ويمكن لحضراتكم أن تحشو القطايف بالمكسرات او الفستق الحلبي والقشدة ، وهذا متروك على ذوقكم .

نتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان تحضير عمل القطايف في رمضان طعامًا هنيئًا وصحيًا .