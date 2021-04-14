الأهلي يستأنف ضد عقوبات اتحاد الكرة بشأن لاعبي الزمالك

أعلن نادي الأهلي رسميا اليوم الأربعاء، تقديمه استئنافا ضد العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا بحق الأهلي ورموزه وجماهيره.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا رسميا توضح فيه الاستئناف ضد عقوبات لاعبي الزمالك والمطالبة بقرارات رادعة.

وجاء في البيان ما يلي:

"تقدم النادي الأهلي اليوم، الأربعاء، باستئناف لاتحاد الكرة ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره، عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب، التي أقيمت بفرع الأهلي بمدينة نصر الأحد الماضي.

جاء قرار إدارة النادي بتقديم الاستئناف تعبيرا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصد للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

وأكدت إدارة الأهلي أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.

كما أكدت إدارة النادي في الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم على رفضها أيضا لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة (16) من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونا لأطراف الشكوى.

كما أبدت إدارة النادي دهشتها من إعلان اتحاد الكرة للعقوبات بحق لاعبي الزمالك وتقديم ناديهم استئنافا وقبول ذات الاستئناف ووقف قرار العقوبات، كل هذا في وقت واحد وفي خبر صحفي واحد".

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرض عقوبة الإيقاف بحق إمام عاشور لاعب الزمالك لمدة 12 مباراة وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بعد أحداث لقاء الأهلي والزمالك في دوري الشباب.

كما عاقبت اللجنة 5 من ناشئي نادي الزمالك، بالإيقاف لـ8 مباريات وتغريمهم بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية "واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999"، وهم أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين سيد، وعمر ياسر.

وأعلن اتحاد الكرة كذلك، أنه تلقى "طلب نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها".