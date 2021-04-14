نصائح للحفاظ على نضارة بشرتك في رمضان 2021

قد يؤثر الصيام على البشرة بسبب الامتناع عن شرب المياه لساعات طويلة، ولكن هناك بعض النصائح والخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها للحفاظ على نضارة بشرتك خلال ساعات الصيام .

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح الغذائية الخاصة بالشخص الصائم للحفاظ علي صحة البشرة والجلد.