محكمة الانتخابات الفلسطينية تنظر في 24 طعنا في الضفة وغزة

أعلنت رئيسة محكمة الانتخابات الفلسطينية إيمان ناصر الدين، اليوم الأربعاء، 14 ابريل 2021 عن تسلم المحكمة 8 طعون من الضفة الغربية و16 طعنا من قطاع غزة، لغاية اليوم الثالث والأخير لتقديم الطعون.

وقالت ناصر الدين في تصريح صحفي إن "طعون الضفة جاءت حول عدم تقديم الاستقالات وعدم الإقامة الدائمة"، مشيرة إلى أن "المحكمة برام الله ستعقد جلسة غدا الخميس، حسب الأصول القانونية، فيما ستعقد المحكمة بغزة يوم السبت جلسة للنظر في هذه الطعون".

وأوضحت رئيسة المحكمة أن "المدة المحددة للمحكمة هي 6 أيام فقط للنظر بالطعون"، مشيرة إلى أنه "بعد انتهاء مسألة الطعون في القوائم، ستستكمل لجنة الانتخابات جدولها المتعلق بالعملية الانتخابية".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وجه رسالة إلى أعضاء الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، حول ضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية.