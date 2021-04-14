الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:48 م
14 ابريل 2021
معبر رفح
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أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، اليوم الاربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل " فلسطين اليوم" نسخه عنه :"إن السفر سيكون للحالات المتأخرة من كشف رقم (2021/12)، بالإضافة إلى الأسماء الواردة في الملحق المرفق بالرابط أدناه، والذين عليهم التواجد الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم".

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم

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