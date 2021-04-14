اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، بالتزامن مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 870.75 جنيه بالمقارنة مع 868.5 جنيه، خلال تعاملات الأمس في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 762 جنيها بالمقارنة مع 760 جنيها خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 653.25 جنيه مقابل 651.5 جنيه أمس، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل 508 جنيهات مقابل 506.75 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 435.5 جنيه مقابل 434.25 جنيه الأمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 326.5 جنيه مقابل 325.75 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجلت الأوقية (الأونصة) في مصر 1743دولارا، أما سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) فسجل في تعاملات صباح اليوم الأربعاء نحو 6096 جنيها.