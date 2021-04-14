جدل بالأردن بعد مقاضاة امرأة لقولها: "أبوي أحسن من الملك"

ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاضاة سيدة بسبب تلفظها بعبارة "أبوي أحسن من الملك"، وهو ما اعتبرته محكمة صلح جزاء شمال عمان "إطالة لسان" على ملك البلاد.

وقررت المحكمة إصدار حكم بالسجن سنة واحدة ضد المشتكى عليها آثار الدباس (34 عاما)، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

وقال ناشطون إنه برغم قرار وقف التنفيذ، إلا أن جرّ سيدة أردنية إلى القضاء لتلفظها بعبارة طبيعية، أمر مثير للاستفزاز.

وأوضح ناشطون أن جميع الناس يفضلون آباءهم على أي شخص آخر، وأن زج اسم الملك من قبل المشتكية هو ما دفع الدباس لقول هذه العبارة.

وتفاصيل القصة بحسب وسائل إعلام أردنية بدأت بخلاف حول اصطفاف السيارة بين الدباس، والمشتكية التي تعمل في منظمة حقوقية.

وقامت المشتكية بتوجيه إهانة إلى الدباس وزج اسم والدها في الخلاف، وهو ما أثار حفيظة الأخيرة لا سيما أن والدها متوفى.