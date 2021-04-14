امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:06 م
14 ابريل 2021
امساكية رمضان
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة فلسطين ، وفي هذه المقالة سنرفق إليكم امساكية رمضان في غزة ، ويبحث الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع معنا حتى النهاية .

وقد ارفقنا لحضراتكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في قطاع غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور ، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا .

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