نتنياهو: لا يجوز أن نكون في حالة من اللامبالاة حيال تهديدات الأعداء

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إنه "لا يجوز لنا أن نكون في حالة من اللامبالاة حيال التهديدات التي يطلقها أعداؤنا المتربصين لإبادتنا".

وأضاف نتنياهو في خطاب ألقاه قبل ظهر اليوم خلال مراسم مركزية لإحياء ذكرى قتلى معارك "إسرائيل" وحروبها على جبل "هرتسل" بالقدس: "إن "إسرائيل أقيمت قبل ثلاثٍ وسبعين سنة، والرقم ثلاثة وسبعين يعيد إلى الأذهان حدثين مهمين قد عاشتهما إسرائيل في تاريخها، هما حرب يوم الغفران التي نشبت في عام 1973 وحادث تصادم المروحيتين التي راح ضحيتها ثلاثة وسبعون جنديًا في شباط من عام 1997".

وشدد نتنياهو على ضرورة أن "نتمسك بأرضنا لكيلا تُصبح إسرائيل حدثًا زائلًا"، وفق تعبيره.