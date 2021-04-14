تشكيل فريق اماراتي "اسرائيلي" لتعزيز التكنولوجيا البيئية

أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن السفير الاماراتي لدى "إسرائيل" محمد آل خاجة سيبدأ بتشكيل فريق عمل مشترك مع منظمة إسرائيلية غير ربحية تعمل على تعزير التكنولوجيا البيئية، وسيعمل الفريق المشترك على دراسه سبل للتعاون الابتكاري بين البلدين.

وقالت المنظمة الإسرائيلة "ستارت اب نيشن سنترال" Start-Up Nation Central في بيانها، إن مهمة الفريق المشترك تقريب الناس لبعضهم البعض، وتبادل الأفكار وتحقيق قيمة اقتصادية لكلا البلدين.

وخلال زيارة السفير الإماراتي إلى مكاتب المنظمة في تل أبيب، الاثنين، برفقة الرئيس التنفيذي للمنظمة بروفيسور اوجين كاندل تم مناقشة مجالات التعاون، بما يشمل إقامة امسيات مشتركة ومؤتمرات ولقاءات عمل وبرامج عمل لمساعدة كلا الجانبين التعرف على انظمة التكنلوجيا الخضراء.

وناقشت فرق من السفارة ومن المنظمة الإسرائيلية أيضًا سبل الربط بين شركات إسرائيلية وإماراتية ورجال أعمال، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والتعليم، والصحة الإلكترونية، والطاقة، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا النظيفة، والاستدامة.

واتفق الجانبان على استخدام مجتمع UAE-IL Tech Zone، الذي أنشئ العام الماضي، كأساس للعلاقة الجديدة، واطلقت المنطقة في كانون اول/ديسمبر الماضي، وهي مجتمع ابتكاري مصمم لتمكين التعاون العملي بين النظامين البيئيين.

يشار إلى أنه تم الاثنين الماضي افتتاج مكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO) في تل أبيب رسميًا بحضور السفير الأماراتي في حدث مباشر عبر الإنترنت وبمشاركة واسعة لرجال أعمال إسرائيليين وإماراتيين.