طريقة تحضير الحمص الفلسطيني في رمضان 2021 بسهولة

طريقة عمل الحمص الفلسطيني في المنزل، يعتبر الحمص من أنواع البقوليات التي يكثر استخدامها في كافة مطابخ العالم، وتحديداً في العالم العربي؛ حيث إنّه يحتوي على العديد من المواد الغذائية التي من شأنها أن تعود بالفائدة والنفع على جسم الإنسان، ومن أهمها البروتينات والأملاح المعدنية وغيرها، وقد يميل الأشخاص النباتيين إلى الإكثار من تناول الحمص والبقوليات الأخرى كبديل عن اللحوم البيضاء أو الحمراء.

و يحل طبق الحمص ضيفا دائما على موائد الصائمين في شهر رمضان، حيث تبدأ المطاعم بتجهيز اطباق الحمص و الفول و الفلافل المحشي قبل موعد الافطار، حيث تزدحم مطاعم الماكولات الشعبية بالمشترين، و يشكل الحمص و الفلافل مصدر دخل جيد للعاملين فيه لا سيما انهه يلقى اقبالا كبيرا في شهر رمضان.

الا ان الكثير من السيدات يفضلن اعداد الحمص في المنزل، و لكل منهن طريقتها الخاصة في تحضيره، فريق وكالة فلسطين اليوم يضع لكم طريقة سهلة و ميسرة لاعداد طبق الحمص في المنزل.

إعداد الحمص الفلسطيني

المكونات:

كوب واحد من حمص الحب الناشف.

كمية من عصير الليمون الحامض حسب الذوق والرغبة.

كمية من الطحينية، والتي تعادل ثلاث ملاعق كبيرة.

رشة من ملح الطعام حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق بيكربونات الصودا، أو من الممكن استخدام البيكنج باودر.

فصان من الثوم مهروسان.

نصف حبة كبيرة من الفلفل الأخضر الحلو.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

ربع فنجان من ماء الحنفية.

طريقة التحضير:

غسل الحمص الناشف جيداً بالماء الفاتر للتأكد من تنظيفه التام من الغبار أو الأوساخ التي قد تكون عليه.

نقع حبوب الحمص في وعاء مناسب الحجم لليلة كاملة.

تصفية الحمص من ماء النقع، ويُنقل إلى قدر حتى يطهى.

غمر الحمص بكميّةٍ جديدة من الماء، وإضافة ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام، بالإضافة إلى كميّة بيكربونات الصودا أو البيكنج باودر.

وضع القدر على نارٍ مُتوسّطة الحرارة، وترك الحمص لمدة لا تقل عن ساعتين، وذلك حتى ينضج بشكلٍ كامل.

من الضروري الحرص على أن لا تجفّ كميّة الماء التي تغمر الحمص، وذلك حتى لا يحترق الحمص، ويلتصق في قاع القدر.

ترك الحمص جانباً بعد النضج، وذلك حتى يبرد ويصبح على درجة حرارة الغرفة. وضع كلٍّ من الفلفل الأخضر الحلو، وفصين من الثوم المهروسين، بالإضافة إلى ملح الليمون وملح الطعام وفنجان الماء في الخلاط الكهربائي.

ضرب المكونات في الخلاط جيداً، وذلك للحصول على التتبيلة الخاصّة بالحمص، حيث يجب وضعها جانباً لحين الاستخدام.

وضع كميّة الحمص المسلوق والناضج في الخلاط الكهربائي، مع إزالة ثلاث ملاعق كبيرة وصحيحة منه، وذلك لغرض التزيين.

ضرب الحمص جيداً في الخلاط مع ماء السلق. إضافة كميّة من عصير الليمون، بالإضافة إلى الملح والطحينية، والاستمرار في ضرب الحمص، وذلك للحصول على مزيج ناعم وطري.

سكب الحمص الجاهز في طبق التقديم.

تزيين الطبق بالحمص الحب بالإضافة إلى التتبيلة المعدة مسبقاً. رش كمية قليلة من بهار السماق، وزيت الزيتون، ويؤكل مع الخبز.