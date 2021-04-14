الرئيس روحاني: أيدينا ممتلئة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم جاء ردًا على استهداف نطنز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن رفع بلاده نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% جاء بعد استهداف منشأة نطنز النووية.

وقال روحاني: "المخربون حاولوا إفراغ أيدينا في المباحثات النووية، لكن أيدينا ممتلئة"، موضحاً بأن ما فعله الأعداء يسمى ارهابًا نوويًا وما نقوم به مشروع وتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى هو ردنا على خبث الأعداء.

وتوعد روحاني بمساعدة أجهزة الطرد المركزية والثانية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%.

وكانت إيران اتهمت "إسرائيل" بالتورط في حادث التخريب في منشأة "نطنز" النووية.