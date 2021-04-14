بالصور مهجة القدس والإطار النسوي للجهاد تنظمان وقفة دعم وإسناد للأسرى بمعسكر جباليا

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أمام مسجد الشهيد أنور عزيز بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

بدوره أكد تامر الزعانين الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس على ضرورة إبقاء قضية الأسرى على سلم أولويات الإعلام الفلسطيني، وتدويلها في كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وقال الزعانين: "تأتي هذه الوقفة من ضمن فعاليات برنامج يوم الأسير الفلسطيني 17/04/2021م والتي حملت هذا العام اسم (ولدنا أحرارًا)".

ودعا الزعانين الكل الفلسطيني إلى حمل همَّ الأسرى ومتابعة أحوالهم باستمرار؛ لا سيما في ظل الممارسات العنجهية التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.







