البرلمان الأردني يدين تعطيل الاحتلال مكبرات الصوت في المسجد الاقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:59 م
14 ابريل 2021
المسجد الاقصى
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دانت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، قيام سلطات الاحتلال بتعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء وصلاة التراويح، في أول أيام شهر رمضان.

وحذّرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها محمد الظهراوي، اليوم الأربعاء، من أن تلك السياسات العدوانية الإسرائيلية من شأنها الإسهام بتأجيج مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم.

واستنكرت جرائم الاحتلال في التعدي على حرمة المسجد الأقصى، محذرة من عواقب تلك السياسة العدوانية.

وأشارت اللجنة الى ان تلك الممارسات تمثل عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وحرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية، داعية المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف تلك الممارسات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

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