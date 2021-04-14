القيادية جرار: 39 اسيرة يعانين اوضاعا صعبة في سجون الاحتلال

اكدت القيادية في الجبهة الشعبية، المعتقلة في سجون الاحتلال، خالدة جرار إن 39 أسيرة يعانين ظروفًا صعبة، في ظل تزايد الضغط عليهن من قبل إدارة سجني الدامون وهشارون حيث يقبعن، و يعانين من سياسة الإهمال الطبي.

و لفتت القيادية جرار الى أن خمس أسيرات يُعانين أوضاعًا صحية صعبة وإهمالاً طبيًا ممنهجًا في سجون الاحتلال.

وبيّنت المرشحة عن قائمة "نبض الشعب" للانتخابات التشريعية، أن الأسيرات المريضات هُن: إسراء الجعابيص وهي مصابة بحروق بليغة وتحتاج لتدخل جراحي عاجل، لإنقاذ ما تبقى من جسدها، وروان أبو زيادة تعاني من جرثومة غير معروفة في الجهاز الهضمي ومشاكل في العظام، ونسرين أبو كميل المُصابة بأمراض ارتفاع السكر وضغط الدم، وصمود أبو ظاهر التي تشكو من مشاكل في الدم وأنهار حجة وهي حامل وتعاني من هزال وضعف عام.

وقالت "من بين المشاكل التي تواجهها الأسيرات أيضًا، مراقبة ساحة الفورة في سجن الدامون بالكاميرات، مما ينتهك خصوصيتهن ويُقيد حركتهن، بالإضافة لمصادرة سلطات الاحتلال الكتب من مكتبة السجن وحرمان سبع أسيرات معتقلات فيه ويتلقين تعليمًا عن بُعد من إدخال كُتب تخصصاتهن الجامعية".

وأكدت القيادية جرار أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض تركيب الهواتف العمومية في ساحات الدامون وهشارون كما جرى الاتفاق سابقًا، وترفض أيضًا إغلاق معبار الشارون الذي تقبع فيه الأسيرات عند نقلهن للمستشفيات والمحاكم مدد تزيد عن الأسبوعين في زنازين انفرادية وظروف معيشية هي الأصعب بين أوضاع السجون بشكلٍ عام".