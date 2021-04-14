تعرف على أطول وأقصر دولة في ساعات الصيام خلال شهر رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:50 م
14 ابريل 2021
رمضان كريم عدد ساعات الصيام
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تعرف على أطول وأقصر دولة في ساعات الصيام خلال شهر رمضان

تختلف ساعات صيام شهر رمضان 2021 من دولة الى أخرى، وذلك بحسب موقعها الجغرافي والنطاق الزمني المترتب عن ذلك.

ساعات الصيام تطول في الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية يوم أمس الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

أقصر دولة في ساعات الصيام خلال شهر رمضان

وتعتبر الارجنتين من أقصر الدول في عدد ساعات الصيام ، بينما تأتي الجزائر في صدارة الدول العربية بعدد أطول في ساعات الصيام ، بـ14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام رمضان ، فيما في نهايته تصل الى 15 ساعة و50 دقيقة.

قائمة الدول من حيث الأقصر والأطول في ساعات الصيام

الدولة      ساعات الصيام
الارجنتين  12:23
تشيلي 12:41
البرازيل 12:51
بيرو 13:01
تنزانيا 13:08
جزر القمر 13:12
الفلبين 13:39
اليمن 13:47
الهند 13:48
امريكا 13:49
السعودية 14:02
سلطنة عمان 14:02
الامارات 14:05
مصر 14:22
فلسطين 14:23
باكستان 14:29
العراق 14:36
لبنان 14:38
اليونان 14:42
كندا 14:47
ايطاليا 14:58

 

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