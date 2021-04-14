تعرف على أطول وأقصر دولة في ساعات الصيام خلال شهر رمضان

تختلف ساعات صيام شهر رمضان 2021 من دولة الى أخرى، وذلك بحسب موقعها الجغرافي والنطاق الزمني المترتب عن ذلك.

ساعات الصيام تطول في الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي.

وأعلنت أغلب الدول العربية والإسلامية يوم أمس الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.

أقصر دولة في ساعات الصيام خلال شهر رمضان

وتعتبر الارجنتين من أقصر الدول في عدد ساعات الصيام ، بينما تأتي الجزائر في صدارة الدول العربية بعدد أطول في ساعات الصيام ، بـ14 ساعة و39 دقيقة في أول أيام رمضان ، فيما في نهايته تصل الى 15 ساعة و50 دقيقة.

قائمة الدول من حيث الأقصر والأطول في ساعات الصيام