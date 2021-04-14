مسؤول تركي يعلن انفراجة في العلاقات بين بلاده و مصر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأربعاء 14 ابريل 2021، إنه بعد سنوات من التوتر، دخلت العلاقات بين أنقرة والقاهرة "مرحلة جديدة" من الانفراج.

وقال جاويش أوغلو لقناة NTV التركية إن العلاقة بين تركيا ومصر "بدأت مرحلة جديدة"، بعد سنوات من العلاقات المتوترة ، مشيرا الى أن أنقرة بذلت جهودا لعدة أشهر لإعادة العلاقات مع القاهرة.

وقال تشافوشولو إن موضوع تعيين سفير لتركيا لدى مصر لم يناقش بعد ، لكن اجتماعًا ثنائيًا سيعقد على مستوى "نواب الوزراء والدبلوماسيين" ، لكن لم يتم تحديد موعد محدد.

وردا على سؤال حول إمكانية تنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين ، قال كافوسوغلو: "لم لا؟" تسعى أنقرة للتخلص من عزلتها الدبلوماسية في شرق البحر المتوسط.

في السنوات الأخيرة ، أدى اكتشاف كمية كبيرة من الغاز الطبيعي هناك إلى خلافات بين الدول البحرية ، والتي تعتقد تركيا أنها مستبعدة.

أعلن مضيف مصري معروف بانتقاده الصريح للنظام المصري على إحدى قنوات اسطنبول يوم السبت الماضي أنه في "إجازة" بعد أن طلبت تركيا من وسائل الإعلام المصرية المعارضة القيام بأنشطة على أراضيها لتهدئة المخاوف بشأن الوضع في القاهرة.

وكانت العلاقات بين البلدين تدهورا حادا بعد اقالة محمد مرسي، الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ويلقى دعم تركيا في 2013.