زراعة غزة: تذبذب أسعار الدواجن واللحوم لأسباب عالمية

أكد الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، اليوم الأربعاء، ان التذبذب في أسعار الدواجن واللحوم ناتج عن الأسعارالعالمية.

وقال البسيوني خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى"، أن الوزارة لم تلمس أي تغير كبير في الأسعار وإنما هناك بعض التذبذب الحاصل ناتج عن الأسعار العالمية، مشيراً إلى وجود الاستقرار العام في الأسعار وعدم وجود أي تغير ملموس على المنتجات، منوهاً لمساعي الوزارة حول استقرار الأسعار طيلة الشهر الفضيل.

وأضاف :" لم يكن هناك أي نقص بالأسواق في المنتجات خاصةً اللحوم الحمراء والدواجن، كما أن هناك استقرار في الأسعار والكميات المتوفرة في مزارع الإنتاج والتربية"، مؤكداً على عدم التعرض لأية نقص في هذه المنتجات.

وأشار البسيوني إلى أن انتاج الفاكهة في القطاع وصل لمرحلته الاخيرة من بداية الإنتاج الصيفي للمنتجات، والفواكه الصيفية لم تتدفق حتى اللحظة بكميات كبيرة"، مبيناً بأن أسعارها ستكون مناسبة خلال الفترة المقبلة بعد أن تكون منتجاتنا المحلية متوفرة في الأسواق".