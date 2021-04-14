صحيفة: "إسرائيل" طلبت من أميركا المساعدة في حماية سفينة "إسرائيلية"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي" قوله، إنّ "إسرائيل لا تنوي الرد بهجوم على سفينة إيرانية للحد من التوتر في المنطقة".

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أميركي، إنّ "إسرائيل" طلبت من أميركا في الأيام الماضية المساعدة في حماية سفينة إسرائيلية"

يذكر أنّ سفينة "إسرائيلية" استُهدفت، أمس الثلاثاء، بالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية. وتحمل اسم "هايبييرن راي - Hyperion Ray" وهي تابعة لشركة "pcc الإسرائيلية" وتحمل الرقم 9690559

وقال موقع صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن السفينة شوهدت مؤخراً مقابل سواحل الإمارات، مضيفاً أنها "موجودة حالياً مقابل مرفأ الفجيرة بعد أن وصلت إلى هناك من مرفأ في الكويت"

ووفقاً للمسؤول الأميركي فإنّ المسؤولين الإسرائيليين "كانوا قلقون من احتمال استهدافها من قبل إيران، كرد على هجوم الألغام الواضح الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر"

يأتي ذلك بالتوزاي مع وقوع حادث في مفاعل نطنز النووي الإيراني في 11 نيسان/ إبريل الجاري. وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن دور "إسرائيل" في حادثة مفاعل "نطنز" يبدو "واضحاً جداً"، مضيفاً أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك

وسبق حادثة "نطنز" تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل أريتريا في 6 نيسان/أبريل ما أسفر عن تعرضها لإصابات