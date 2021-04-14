البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، لوقف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها قطع أسلاك مكبرات الصوت عن مآذنه، ما عطلها خلال صلاتي العشاء والتراويح.

وأدان رئيس البرلمان عادل العسومي، في بيان له، اليوم الأربعاء، الانتهاكات التي تقوم بها (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرم المساس بها أو انتهاك حرمتها.

واعتبر العسومي أن إقدام الاحتلال على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يكتسب خصوصية لدى العالم الإسلامي، يشكل استفزازا غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية، وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.