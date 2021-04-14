لجنة الانتخابات: تلقينا شكاوي حول تهديدات لعدد من المرشحين

أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل ، اليوم الاربعاء، عن تلقي اللجنة شكاوي حول تهديدات لعدد من المرشحين للانتخابات.

وأوضح كحيل في تصريحات صحفية، بأن اللجنة أحاله هذه الشكاوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لضمان بيئة انتخابية سليمة، وستعمل على متابعة التحقيقات مع الهيئة بخصوصها.

وفي السياق نفسه، أكد كحيل ، اليوم الأربعاء 14/4/2021 ، ان مرحلة الطعون تنتهي مساء اليوم ، موضحاً انه وحتى مساء أمس لم يتم استلام أي اعتراضات جديدة.

وقال :" الوضع سيبقى الى يوم 29 أبريل الجاري لانتهاء فترة إمكانية انسحاب قوائم من ترشحها للانتخابات الفلسطينية، موضحاً انه تجري حالياً مراجعة للإجراءات وتوافقها والانتهاء من تحديد عدد مراكز الاقتراع والمحطات وتوزيع الناخبين عليها".