الاحتلال يمدد اعتقال ثلاث أسيرات فلسطينيات

مددت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة أسيرات فلسطينيات في سجونها.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال الشابة الأسيرة أناغيم عوض (21 عاما) وهي طالبة من الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطالبة الجامعية أناغيم بدر عوض، قبل نحو 10 أيام، وحولتها للتحقيق.

كما مددت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الشابة شمس مشاقي من قرية ياصيد شمال نابلس، حتى الثلاثاء المقبل لاستكمال التحقيق، حيث تقبع في مركز تحقيق "الجلمة".

وكان قوات الاحتلال قد اعتقلت الكاتبة الشابة شمس مشاقي يوم الاثنين الماضي، بعد دهم وتفتيش منزل ذويها في قرية ياصيد بمحافظة نابلس.

ويشار إلى أن الكتابة مشاقي صدر لها باكورة أعمالها كتاب "سيزيف" وهو عبارة عن مجموعة رسائل ونصوص أدبية في العام 2020.

ومددت سلطات الاحتلال اليوم أيضًا، اعتقال الأسيرة المحررة منى قعدان لمدة 9 أيام لاستكمال التحقيق بعد يومين على اعتقالها، علمًا أنها أسيرة سابقة، من عرابة جنوب جنين، وتقبع حاليًا في مركز تحقيق "الجلمة".

والأسيرة قعدان اعتقلت خمس مرات سابقا، قضت خلالها ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وخاضت ظروفا اعتقاليه قاسية، حيث خاضت الاسيرة معركة الاضراب عن الطعام أكثر من مرة وكان أشهرها اضرابها عام 1999 الذي تكلل بالحرية.

وقعدان هي زوجة الأسير إبراهيم إغبارية المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات وعشرة أعوام، كما انها اخت الأسير طارق قعدان والمعتقل إداريا.

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق.

ويمارس بحق الأسيرات كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.

وتقبع الأسيرات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، ويعانين ظروفا قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.