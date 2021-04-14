اسعار العملات الاجنبية في ليبيا اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021، تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية (السوق السوداء)، بعد استقرار حققته يوم امس الثلاثاء.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.08 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.04 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.87 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.82.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.30.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.00.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.52 للبيع و4.50 للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.38 للبيع و5.35 للشراء