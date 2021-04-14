طريقة سهلة وميسرة لختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 2021

جدول ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 2021 ، قراءة القرآن الكريم من اعظم الاعمال التي دعا لها الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان ، حيث اطلق على شهر رمضان شهر القرآن ، لما له من أجر عظيم وثواب .

جدول ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك

خَتْم القرآن له عدد هائل من الحسنات والخير خلال شهر رمضان ولا سيما أن ثواب العبادة سواء الصلاة أو الصيام أو القيام وقراءة القرآن يفوق أي وقت آخر على مدار العام، ولكي يتمكن المسلم من خَتْم القرآن الكريم بسهولة في رمضان ، فقد تم وضع جدول يُمكن من خلاله ختم المصحف الشريف كاملًا على مدار الشهر مرة واحدة أو أكثر كما يروق للمسلم، ويأتي هذا الجدول على النحو الموضح في الصورة التالية:

وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم طريقة سهلة لختمة القرآن الكريم خلال الـ30 يوماً عدد ايام شهر رمضان المبارك .

-عدد صفحات المصحف 600 صفحه، إذن ؛ يجب قراءة 600 30 = 20 صفحة في اليوم

-عدد الصلوات خمسة، وعلى هذا يجب قراءة 20 5 = 4 صفحات مع كل صلاة

* يُمكن قراءة صفحتين قل كل صلاة وصفحتين دبر كل صلاة

بذلك؛ سوف يتمكن المسلم من إتمام قراءة المصحف الشريف مع نهاية الشهر

فضل قراءة القرآن الكريم

فضائل قراءة القرآن لا تعد ولا تحصى وهي تجمع للمسلم بين خيري الدنيا والآخرة ، وهي رضا الله تعالى والسعادة في الدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة ، وذلك لمن أخلص العبادة لوجه الله تعالى فحسب، ومن أهم فضائل ختم وقراءة القرآن الكريم ما يلي:

شفيع لقارئه يوم القيامة ؛ حيث إن كل من الصيام والقرآن يكونا شفيعين للمؤمن يوم الحساب

يحصل المسلم على حسنة لكل حرف يقرأه من القرآن، والحسنة بعشر أمثالها، والله تبارك وتعالى يُضاعف لمن يشاء

يُساعد في جلاء الهموم وانشراح الصدر والتطهر من الذنوب والآثام، و يعصم المسلم من الوقوع في الذنوب