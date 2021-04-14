د. العقاد: منحنى إصابات كورونا في تصاعد ولدينا 26 حالة خطيرة جدا في الأوروبي

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د.يوسف العقاد اليوم الاربعاء 14/4/2021 ، ان الوضع لا يزال يزداد سخونة والمنحنى الاصابات بفيروس كورونا في تصاعد ، مشددةً على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية حتى نسيطر على الحالة الوبائية ويعود المنحنى الوبائي للانخفاض.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى" لا زالت الإصابات تصل تباعاً لمستشفى غزة الأوروبي ولدينا 26 حالة حرجة و 100 حالة خطرة وكلهم بحاجة للدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة.

وتابع : وزارة الصحة وضعت خطة لمواجهة الوباء، ونحن قادرون على التعامل مع الحالة الوبائية وجميع مستشفيات القطاع جاهزة للتعامل مع الجائحة ، مشيراً الى انه حتى اللحظة قادرون على استيعاب الحالات المصابة ولا زالت الأمور تحت السيطرة.

وأضح ان الموجة الحالية تتميز بسرعة الانتشار أكثر من الموجة الأولى والأعراض هي ذاتها، وأشد الأعراض خطراً على صحة الإنسان هي القصور في عمل الجهاز التنفسي.

ودعا المواطنين لضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على حياتهم، وإتباع إرشادات الصحة والداخلية لتبقى عجلة الحياة تسير بشكل طبيعي، وعدم التزام المواطن قد يدفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قد توثر على أجواء رمضان.