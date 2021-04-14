غزة: الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على مدان بتهمة التخابر والتدخل في القتل

حكمت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري بغزة ، بالإعدام رمياً بالرصاص على مدان بالتخابر مع جهة أجنبية معادية.

وأصدرت المحكمة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 05/04/2021م، في الاستئناف رقم (2018/118)، على المتهم (ب،ج) حكمها الآتي:-

أولاً: تعديل التكييف القانوني للإدانة لتصبح الإدانة خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، بدلاً من المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

ثانياً: إدانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وهي:

1_(التخابر مع جهة أجنبية معادية ،خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م) .

ثالثاً: الحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص ،سنداً لنص المادة (104) من قانون القضاء العسكري، رقم (4) لسنة 2008م .