موعد عرض برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري على قناة ام بي سي MBC

مشاهدة برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري على قناة ام بي سي MBC ، حيث يعود للجمهور بعد توقف برنامجه الشهير خواطر بأجزاءه ال11، من خلال برنامج جديد باسم "سين".

واحتفى رواد المنصات الرقمية الاجتماعية بعودة الشقيري من جديد إلى الواجهة الإعلامية بعد انقطاع خمسة سنوات ، حيث سيبث البرنامج في شهر رمضان 2021 وسط توقعات بتسجيل نسبة مشاهدات عالية جدًا ولقد خصص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة لمتابعة كافة حلقات البرنامج .

ولاقت هذه المقالة بعنوان برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري في شهر رمضان 2021 قبولاً واسعًا عند الجمهور في كافة الدول العربية ، حيث يحرص المتابعون على مشاهدة جميع حلقات الشقيري في هذا الشهر وذلك نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها كما أعرب المغردين عن سعادتهم بعودة الشقيري إلى الموسم الرمضاني هذا العام.

وسيتطرق برنامج السين لأحمد الشقيري إلى المشاريع التي نفذتها الشركات السعودية في مناطق عدة في المملكة، وفق وسائل إعلام عدة ، والتي أفادت ايضًا بأن برنامج سين سوف يسلط الضوء على حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وسيتناول برنامج أحمد الشقيري للمشاريع التي تنفذها المملكة السعودية ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

ومنذ عام 2015 غاب أحمد الشقيري عن تقديم برنامج خواطر وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة .

تردد قناة ام بي سي MBC لمشاهدة برامج السين أحمد الشقيري :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

برنامج احسان من المستقبل :

وحصلت قناة mbc 1 على حقوق عرض البرنامج الجديد إحسان من المستقبل عبر شاشتها المميزة وقد نال اعجاب الملايين من المتابعين العرب .

مقدم البرنامج أحمد الشقيري قرر قبل سنوات التوقف عن تقديم المزيد من المواسم لبرنامج "خواطر" ، بعد أن أتم 11 موسما ، وفق تقارير إعلامية .

وحقق الشقيري الذي يبلغ من العمر 46 عامًا عبر برنامجه جماهيري فاقت التوقعات خلال سنوات عرضه، وأتبعها بموسمين من برنامج حمل اسم "قمرة" في عامي 2016 و2017، ليتوقف بعدها عن الظهور الإعلامي وإنتاج وتقديم البرامج .