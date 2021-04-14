غزة تسجل 10 حالات وفاة و( 1425) إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 14/4/2021، 10 حالات وفاة و( 1425) إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 270 حالة خطيرة وحرجة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 4762 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة، تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، و10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 86004 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 20899 حالة، و اجمالي المتعافين 64393 حالة، واجمالي الوفيات 712 حالة وفاة

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 398 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 270 حالة.

وبشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة في موجزها، أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، فيما بلغ اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32473 شخص.