الكركدية كنز لا تستغني عنه في المائدة الرمضانية

الكركدية احد المشروبات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، وإعدادها طقساً يومياً من طقوس الشهر الفضيل، لعدد كبير من العائلات لما له من فوائد صحية لا يمكن الاستغناء عنها.

يتميز الكركدية بمذاقه اللذيذ المميز، ونكهته اللاذعة، فضلاً عن فوائده الصحية المتعددة وأبرزها:

تقوية المناعة

نظراً لغناه بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تعزيز جهاز المناعة وكذلك محاربة الجذور الحرة، والتي تتسبب في تلف الخلايا، وبالتالي يقلل من خطر تطوير أمراض القلب، مرض السكري، و السرطان

ويحتوي شاي الكركديه على مضادات أكسدة أخرى، مثل الأنثوسيانين، والتي قد تمنع العديد من الأمراض المزمنة، فضلاً عن توفير تأثيرات مضادة للجراثيم

2 -خفض ضغط الدم

حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على القلب وإضعافه، وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد شاي الكركديه على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي

وعلى الرغم من قدرته على خفض ضغط الدم إلا أنه لا ينصح به لمن يتناولون هيدروكلوروثيازيد، وهو نوع من مدر للبول يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لأنه قد يتفاعل مع الدواء

3-خفض مستويات الدهون في الدم:

والتي تعد عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب، حيث يزيد مستوى الكوليسترول الجيد، ويخفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

4- تعزيز صحة الكبد:

المساعدة في الحفاظ على عمله بكفاءة، إذ يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية والتي تشمل إنتاج البروتينات وإفراز الصفراء لتفتيت الدهون

5- فقدان الوزن :

له دور فعال في التقليل من وزن الجسم ومستوى دهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم

6- الوقاية من السرطان :

نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مادة البوليفينول، التي تتميز بخصائصها المضادة للسرطان، ما يتسبب في إضعاف نمو الخلايا ما يقلل من انتشار سرطانات الفم وخلايا البلازما

7- محاربة البكتيريا:

حيث يساعد في مكافحة الالتهابات البكتيرية، التي تسبب مجموعة متنوعة من العدوى، تتراوح من التهاب الشعب الهوائية إلى الالتهاب الرئوي إلى التهابات المسالك البولية

كما يثبط نشاط الإشريكية القولونية، وهي سلالة من البكتيريا يمكن أن تسبب أعراضاً مثل التشنج والغازات والإسهال