فحوى رسالة وجهها نتنياهو إلى دول عربية مُطبعة معها

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى شعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع "تل أبيب".

وأعرب نتنياهو في الرسالة التي وجهها بمناسبة حلول شهر رمضان لشعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع "تل أبيب"، عن أمنياته بأن يتم التوصل لمزيد من اتفاقيات التطبيع.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "منذ شهر رمضان الماضي توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض".

وأضاف: "جعلنا منطقتنا مكانا يتمتع بقدر أكبر من الأمان والهدوء والازدهار"

وأعرب نتنياهو عن أمنياته بتوقيع مزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية، قائلاً: "نبعث بتحياتنا إلى مواطني هذه الدول وإلى جيراننا المسلمين في مصر والأردن والعالم بأسره ونأمل بأن تنضم دول أخرى قريبا إلى دائرة السلام"

واختتم نتنياهو رسالته بالقول باللغة العربية: "كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".