هل سترد "إسرائيل" على ايران بعد مهاجمة أحد سفنها في الامارات

أكدت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤول "اسرائيلي" ، ان "اسرائيل" تسعى لتخفيف حالة التوتر في المنطقة ولا تنوي الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف أمس سفينة إسرائيلية بالقرب من سواحل الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، أن الاحتلال طلب في الأيام الأخيرة مساعدة الولايات المتحدة في حماية السفن الإسرائيلية خشيةً من أن يقدم الحرس الثوري الإيراني على مهاجمتها بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية، بحسب ما نقل موقع واي نت العبري عن الصحيفة.

وكان المحلل العسكري والأمني الإسرائيلي رون بن يشاي، قال أمس إن دولة الاحتلال لديها مصلحة في إخماد النيران فيما يتعلق بالصراع البحري مع إيران، وأن هذا القرار اتخذ بالفعل لدى من قبل المستويين الأمني والسياسي الأسبوع الماضي، خاصةً وأن الحملة البحرية تلحق ضررًا أكبر بدولة الاحتلال، من الضرر الذي تتكبده طهران.