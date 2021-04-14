استقرار سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 14/4/2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:53 ص
14 ابريل 2021
استقرار سعر الذهب في فلسطين
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لازال سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 14/4/2021 يشهد استقراراً، وخاصةً في ظل انخفاض متواصل للدولار الأمريكي وارتفاع الشيقل.

ويُشار إلى أن سعر الذهب من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين الفلسطينيين ويبحثون عنه باستمرار بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويحرص المواطنون على البحث عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 14/4/2021 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

متوسط سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم الأربعاء 14/4/2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24  184.66 شيكل   $56.07

سعر الذهب عيار 22   169.28 شيكل   $51.40

اسعار الذهب عيار 21  161.58 شيكل   $49.06

اسعار الذهب عيار 18  138.50 شيكل   $42.05

سعر الذهب عيار 14   107.72 شيكل   $32.71

سعر الذهب عيار 12   92.33 شيكل     $28.04

اسعار أوقية الذهب 5,743 شيكل     $1,744

اسعار جنيه الذهب 1,293 شيكل     $392.50

اسعار كيلو الذهب 184,664 شيكل  $56,071

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم  عيار 24   عيار 21   عيار 18   عيار 14   عيار 12

13 إبريل   184.92   161.81   138.69   107.87   92.46

12 إبريل   183.66   160.70   137.74   107.13   91.83

11 إبريل   184.66   161.58   138.50   107.72   92.33

10 إبريل   184.67   161.59   138.51   107.73   92.34

9 إبريل     184.64   161.56   138.48   107.71   92.32

8 إبريل     185.35   162.19   139.02   108.12   92.68

7 إبريل     184.00   161.01   138.00   107.34   92.00

6 إبريل     184.78   161.68   138.58   107.79   92.39

5 إبريل     184.08   161.08   138.06   107.38   92.04

4 إبريل     185.41   162.24   139.06   108.16   92.71

 

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