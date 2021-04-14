قفزة مفاجئة لأسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 14/4/2021

قفزت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 14/4/2021، بشكل مفاجئ، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، تعافت أسعار الذهب الأربعاء 14/4/2021، من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع بعد بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم ودفعت الدولار للتراجع.

أسعار الذهب في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق مساء الثلاثاء نحو 82 ألفا و93 دينارا (56.17 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 75 ألفا 253 دينارا (51.49 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق مساء الأربعاء نحو 71 ألفا و833 دينارا (49.15 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في العراق مساء الأربعاء نحو 61 ألفا و571 دينارا (42.13 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي في العراق

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق الأربعاء نحو 47 ألفا و888 دينارا (32.77 دولار).

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق مساء الأربعاء نحو 41 ألف 47 دينارا (28.09 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في العراق مساء الأربعاء نحو 2 مليون و553 ألفا و94 دينارا (1747 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق مساء الأربعاء نحو 574 ألفا و665 دينارا (393.20 دولار).

أسعار الذهب

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77% إلى 1745.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1722.67 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل/ نيسان.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.9% لتبلغ عند التسوية 1747.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر جيه او فيوتشرز) "كنا نحتاج أن نرى بعض التضخم لجعل الذهب يتحرك وشاهدنا هذا صباح اليوم"، في إشارة إلى بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف في مارس/ آذار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد بيانات التضخم وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.