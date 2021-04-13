أجمل رسائل ومسجات وعبارات تهنئة شهر رمضان 2021

يبحث المسلمون عن أجمل رسائل ومسجات وعبارات عن شهر رمضان 2021 كلمات رمضانية للتهنئة بين الأصدقاء والاحباب مع بداية

شهر رمضان الكريم 2021 فيأتي حاملا معه نسمات عطرة تفوح بعبق الإيمان، إنه شهر روحاني بامتياز حيث فيه تطهر النفوس ويسعى المسلمون إلى تنقية أرواحهم من الخطايا والذنوب، كيف لا وهو الشهر الذي يكفر فيه المسلم عن ما اقترفت يداه ويتوب إلى ربه بقلب مليء بالإيمان شاهد اجمل كلام عن شهر رمضان.

اجمل كلام عن شهر رمضان المبارك 2021-1442

شهر رمضان هو ذلك الشهر العظيم الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الفضائل التي ليس لها مثيل في باقي شهور السنة الهجرية الأخرى، في هذه السطور نرصد لكم اجمل ما قيل من كلام و عبارات عن الشهر الكريم.

اغلق مدن احقادك واطرق أبواب الرحمة والمودة فارحم القريب وود البعيد وازرع المساحات البيضاء في حناياك وتخلص من المساحات السوداء في داخلك.

في رمضان صافح قلبك ابتسم لذاتك صالح نفسك واطلق اسر احزانك وعلم همومك الطيران بعيدا عنك

في رمضان اعد ترتيب نفسك لملم بقاياك المبعثرة اقترب من أحلامك البعيدة اكتشف مواطن الخير في داخلك واهزم نفسك الامارة بالسوء .

شهر رمضان المبارك شهر الصبر واستجابة الدعوات، فالمسلم عندما يمتنع عن تناول الطعام والشراب الذي يشتهيه، فإنما يصبر عنها ويتعلّم كيف يشعر مع الفقراء، ويؤدي فريضة عظيمة فيها الكثير من معاني الخير.

لا شيء يُضاهي فرحة الصائم عندما يقترب موعد أذان المغرب، والفرحة الكبرى أيضًا عندما يُتمم صيام أيام رمضان كاملة ويأتي عيد الفطر السعيد كجائزة على الصيام والقيام، ولا يجب أن تنتهي الروحانية بانتهاء شهر رمضان، بل يجب أن يظلّ المسلم موصولًا بالله تعالى في كلّ وقت.

من فضل الله وكرمه على المسلمين أنّه أباح لمن لا يستطيع الصيام بعذرٍ شرعي أن يفطر كالمريض والمسافر والمرأة الحامل، وهذا دليل على أنّ الإسلام دين يُسر وليس دين عُسر، فالهدف من الصايم ليس الشعور بالجوع والعطش، بل هو إظهارٌ للعبودية وتمرين على الصبر.

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كلمات عن استقبال شهر رمضان 2021 للتهنئة