ارتفاع سعر الذهب في سوريا اليوم

ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 14/4/2021، خلال التعاملات المسائية، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الثلاثاء في سوريا نحو 179 ألفا و811 ليرة للشراء، و184 ألفا و852 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا نحو 164 ألفا و686 ليرة للشراء، و169 ألفا و304 ليرات للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 157 ألفا و404 ليرات للشراء، و161 ألفا و818 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو43 ألفا و998 ليرة للشراء، و138 ألفا و783 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات مساء اليوم الأربعاء نحو 114 ألفا و272 ليرة للشراء، و117 ألفا و476 ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية مساء اليوم الأربعاء في سوريا نحو 5 ملايين و601 ألف و578 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و758 ألفا و632 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و260 ألفا و355 ليرة للشراء، ونحو مليون و295 ألفا و692 ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، هبطت أسعار الذهب بنسبة 0.4% في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش عند 1725.15 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1726.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي "يتدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقا".

وخلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الثلاثاء إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس/آذار الماضي بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل.

وقال إنز "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس".

ومما ضغط على الذهب، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.