طريقة سهلة لعمل الكنافة النابلسية في المنزل مثل المحلات

من أكثر أطباق الحلويات التي يتم البحث عنها هي الكنافة النابلسية والتي تعد واحدة من الحلويات الشرقية التي تشتهر في العديد من الدول حول العالم، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها ويكثر البحث عنها خلال شهر رمضان المبارك 2021.

وتتسم بالنكهات المميزة حيث يعد وجود الجبنة شرط أساسي في طريقة عمل الكنافة النابلسية، ويرجع أصل عملها إلى أحد المدن العربية وهي مدينة نابلس الفلسطينية وقد انتشر في عدد كبير من البلدان العربية وبالأخص بلاد الشام.

وتعد الكنافة من أهم الأطباق التي تنتشر في الوطن العربي وقد نشأت في بدايتها من بلاد الشام، ويوجد نحو أربع أنواع مختلفة منها وهي الكنافة الناعمة، المبرومة، المحيرة والخشنة وتعتبر طريقة عمل الكنافة النابلسية من أشهر الأنواع نتيجة شكلها الجذاب والمذاق الجيد.

طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل

تتكون الكنافة النابلسية بشكل أساسي من السكر، السمن، خيوط العجينة، الجبنة الجدير بالذكر أن مدينة نابلس قد استطاعت دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بعد تحضير أكبر كتابة نابلسية على مستوى العالم، والتي كلفت صناعتها نحو 30 ألف دولار ويجب إتباع طريقة عمل الكنافة النابلسية حسب الخطوات والمكونات التي سوف نقوم بطرحها لكم.

مكونات الكنافة النابلسية

كيلو من الكنافة الجافة والناعمة.

ملعقة من السمن.

2 أكواب من الشربات أو كما يعرف بإسم القطران.

بعض من حبات الفستق المطحون.

2 كوب ونصف كوب من الماء.

بعض من السمن.

نصف ملعقة من صبغة الكنافة.

كيلو جبنة حلوة ونابلسية.

خطوات تحضير الكنافة النابلسية

يتم خلط الكنافة مع السمن والصبغة بشكل مستمر حتى تصبح ناعمة وتندمج المكونات مع بعضها لبعض.

نحضر صينية جافة وندهن بعض السمن بها ثم نضعف بعض الكنافة.

نضيف الجبنة فوق الطبقة الأولى من الكنافة النابلسية ثم نضع باقي عجينة الكنافة.

يتم الضغط عليها حتى تصبح بشكل متساوي ثم نضعها داخل الفرن.

نراقب الكنافة النابلسية وعند ملاحظة إحمرار أطراف الكنافة يتم إخراجها من الفرن.

يجب قلبها داخل صينية أخرى ووضع الشربات أو القطران عليها وهي ساخنة.

وبتلك الطريقة نكون قد قمنا بتوضيح طريقة عمل الكنافة النابلسية، والتي يمكن استخدامها في أول يوم برمضان والتي تشبه إلى حد كبير طريقة تحضير الكنافة في المحلات وبعد الانتهاء يتم تقطيعها وتقديمها على صينية ووضع الفستق المطحون عليها.