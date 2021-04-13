بالصور سرايا القدس تُوزع المياه والتمر على السائقين والمارة في محافظة غزة

قامت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك ، بتوزيع امساكيات رمضان و افطارا من التمر والماء على المواطنين والسائقين الذين ادركهم موعد الافطار في محافظة غزة.

وفكل عام في شهر رمضان المبارك يقوم مجاهدو سرايا القدس بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل.

ووقف مجاهدو سرايا القدس على مدخل حي الشجاعية شرق مدينة غزة قبيل أذان المغرب وعيونهم تتطلع إلى الأجر العظيم وذلك من خلال تقديم الإفطار للصائمين من أبناء قطاع غزة الذين ادركهم موعد الافطار.

ورغم التحديات والأزمات الكبيرة التي حلت على شعبنا في قطاع غزة وخاصة الحصار المفروض من قبل الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من 14 عاماً ، وخوفاً من تفشي فيروس كورونا ، إلا أن شهر رمضان هذا العام ليس كالأعوام السابقة في ظل انتشار فيروس كورونا.













