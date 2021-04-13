بالصور في غزة: شوربة الجريشة والعدس مجاناً

ككل عام، اجتمع الأطفال في حي الشجاعية بمدينة غزة، حول الخمسيني وليد يوسف الحطاب ليأخذوا نصيبهم من شوربة الجريشة والعدس التي اعتاد أن يطهوها في شهر رمضان المبارك.

فالحطاب، اعتاد منذ عدة سنوات على طهو شوربة الجريشة والعدس وتوزيعها على المواطنين، من أجل المساهمة في التخفيف من أوضاع المواطنين الاقتصادية، في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية بسبب استمرار الحصار "الإسرائيلي" الذي فاقم من معاناة سكان قطاع غزة.

فالحطاب يصنع بحب طبق الشوربة لأهالي الحي، فيطهوها على النار والحطب، ويوزعها قبيل آذان المغرب على الفقراء والمحتاجين.

يعكس الحطاب الذي دأب على مبادرته منذ عدة سنوات روح الحب والتكافل الاجتماعي، بين أبناء الحي الواحد، ولمساندتهم في أوضاعهم الاقتصادية الصعبة.

ودعا، الحطاب خلال إعداده لطبق الشوربة كل من يستطيع أن يقدم الخير لأبناء شعبه في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها.



























