بالصور الأجهزة الشرطية بغزة تواصل متابعة وتنظيم الأسواق الشعبية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:04 م
13 ابريل 2021
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تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ، مساء اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية في منع الازدحام وتنظيم الأسواق الشعبية اليومية في قطاع غزة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة، أعلنت مساء أمس عن سلسلة اجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المبارك، تمثلت بمنع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الأول من رمضان، واستمرار منع حركة المركبات خلال يومي الجمعة والسبت والاغلاق الليلي.

 

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