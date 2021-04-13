ضغط ميسي على نيمار .. هل هي حقيقة أم افتراء؟!

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة ضغط ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على زميله السابق نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة.

وزعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل يومين، أن برشلونة وميسي يضغطان على نيمار لرفض تجديد عقده مع سان جيرمان والعودة إلى النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت مصادر قريبة من ميسي إن هذه الأنباء غير صحيحة، لأن البرغوث لم يقرر مستقبله بعد، سواء بالاستمرار مع برشلونة أو الرحيل.

وأضافت المصادر أن ميسي لن يضغط على أي شخص للذهاب إلى النادي الذي ينتهي عقده معه. وأكدت مصادر مقربة من عائلة نيمار أن اللاعب يشعر بالراحة في سان جيرمان، وأنه ربما وافق على شروط التجديد مع النادي الفرنسي، لكن أيضًا حلمه الكبير أن يعود إلى كامب نو ويلعب مع ميسي.

وأضافت أن نيمار ينتظر تحليل أحداث الموسم الحالي، مثل تجديد كيليان مبابي وميسي، وموقف الفريق في دوري أبطال أوروبا.