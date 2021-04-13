بالصور جلسات القرآن الكريم من المسجد العمرى الكبير بغزة فى اول يوم من شهر رمضان

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جلسات القرآن الكريم من المسجد العمرى الكبير بغزة فى اول يوم من شهر رمضان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:31 م
13 ابريل 2021
#القرآن الكريم
#رمضان 2021
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