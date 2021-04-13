بالصور جلسات القرآن الكريم من المسجد العمرى الكبير بغزة فى اول يوم من شهر رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:31 م
13 ابريل 2021
جلسات القران الكريم
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