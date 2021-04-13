موعد اجازة شم النسيم في رمضان 2021

موعد إجازة شم النسيم في شهر رمضان 2021 يختلف عن باقي السنين، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن التاريخ الخاص به لأن بعض الناس تقول إنه سوف يأتي قبل شهر رمضان المبارك والبعض الآخر يقول إن ميعاده سوف يأتي من ضمن أيام رمضان، ومن أجل هذا الاختلاف سوف نوضح التاريخ الصحيح لشم النسيم هذا العام.

يعتبر هذا العيد من ضمن الأعياد الفرعونية التي تضم الكثير من مظاهر الاحتفال والعادات المصرية القديمة، منها الخروج من أجل النزهة وتناول بعض الأكلات المعينة مثل البيض الملون والفسيخ وغيرها وبالتالي يعم الفرح والسعادة على الكبار والصغار، ومن أجل التعرف على تاريخ شم النسيم 2021 تابع ما يلي:

إجازة شم النسيم في رمضان منذ أن بدء العام الجديد فإن المناسبات الجميلة تتوالى وتزداد ومن أهم هذه المناسبات شم النسيم. يحتفل بهذا اليوم العديد من المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين لأنه واحد من الأعياد الشعبية التي تنبع من المصري القديم.

يتم إحياء هذه الذكرى السنوية كل عام بعد أن ينتهي جميع المسيحيين من الاحتفال برأس السنة. سوف تكون إجازة شم النسيم يوم 3 مايو 2021.

وبالتالي فإن كافة المصريين وكذلك بعض الدول العربية تستطيع الاحتفال بهذا اليوم بعد معرفة تاريخه المحدد.

تصل إجازات شهر رمضان 2021 إلى 11 يوم ومنها عيد شم النسيم حيث يحتفل المصريون بعيد شم النسيم في اليوم الثالث من شهر مايو المقبل والذي يوافق يوم 21 من رمضان .

نتيجة إغلاق معظم الأماكن العامة والقرارات التي تم اتخاذها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من حظر التجوال وإغلاق أماكن النزهة وغيرها فإن البعض يسأل عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستمتاع بهذا اليوم المميز، وبالتالي سوف نقدم مجموعة من الطرق ومنها ما يلي:

تستطيع في هذا اليوم قضاء الأوقات السعيدة مع جميع العائلة حتى وإن كنت في المنزل عن طريق تجميعهم في هذا اليوم وتناول الطعام المخصص لشم النسيم.

يمكن أن تقوم بتجهيز قائمة معينة بالأغاني الخاصة بشم النسيم وعندما يأتي تستمتع مع العائلة بها وتقوم بتشغيلها في الصباح الباكر حتى يتم التعبير عن الفرحة والبهجة بهذا اليوم.

يمكنك صناعة البيض بالألوان المزينة عن طريق استخدام الوصفات المخصصة لذلك.

يمكن المحافظة على مجموعة من التقاليد القديمة المخصصة لهذا اليوم منها رسم البيض وارتداء الملابس الجميلة وتناول بعض الأطعمة الخاصة به.

يمكن القيام ببعض الأشياء المفرحة منها على سبيل المثال اللعب والمرح أو أشياء أخرى مفضلة لديك تعطي لليوم معنى.

تستطيع القيام ببعض الألعاب المسلية منها على سبيل المثال لعبة الطاولة أو بعض الألعاب التي توجد على الإنترنت والتي يكون فيها المزيد من المرح.

تستطيع تزيين البيت أو قراءة الكتب التي تحكي عن القصص المثالية لعيد شم النسيم.

يمكن تشجيع الأطفال في البيت في حالة وجودهم عن طريق عمل مسابقات رسم أو تلوين وبالتالي تستطيع التعرف على الإبداعات الخاصة بهم.

تستطيع أيضاً قضاء اليوم كامل مع أطفالك عن طريق إجراء بعض الأنشطة الإبداعية.

يمكن تشغيل بعض الأفلام الجميلة مع العائلة وخفت الأضواء وإحضار المسليات.

حكم الاحتفال بشم النسيم:

بعد أن تعرفنا على تاريخ شم النسيم 2021 سوف نوجه الحديث الآن عن الحكم في الاحتفال بهذا اليوم، ومن أجل التعرف على هذا الحكم تابع ما يلي:

هناك الكثير من الفتاوى التي تحدثت عن حكم الاحتفال بهذا اليوم فهناك شيخ يقول بأنه يجوز الاحتفال وتقديم التهنئة لهذا العيد به، وآخر يقول إنه لا يجوز لنا الاحتفال بجميع المراسم الخاصة به لأنه حرام في الشرع.

الفتوى التي تحرم هذا اليوم تستند في ذلك إلى الحكم الشرعي وبالتالي لا يوجد أي جواز للاعتراف بأعياد المسلمين سوى عيدين فقط هما عيد الفطر والأضحى، وبالتالي فإن المعايدة للديانات الأخرى تعتبر من المعاصي التي ينبغي الابتعاد عنها، كما أنها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هناك اختلاف أيضاً من قبل بعض المشايخ الكبار منهم على سبيل المثال الشيخ أبو إسحاق الحويني، حيث يعتبر الاحتفال بهذا اليوم من البدع التي لا ينبغي القيام بها.

على الرغم من تعدد الآراء في الاحتفال بيوم شم النسيم إلا أن دار الإفتاء المصرية قد وضحت جواز احتفال المسلمين به، بالإضافة إلى أنهم اعتبروا أنها من ضمن البدع الحسنة التي يمكن من خلالها تعزيز العلاقات بين الأشخاص.

أوضحت دار الإفتاء المصرية أيضاً أن الأشخاص التي تعمل بجميع الطقوس المتعلقة بهذا اليوم فهي بذلك لا تخالف الشرع.