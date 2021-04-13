المواعيد والقنوات الناقلة لبرنامج الإمام الطيب في رمضان 2021 ، من أهم البرامج الدينية المتابعة في شهر رمضان المبارك، ويقدمه الرئيس السابق لجامعة الأزهر الشريف الامام احمد الطيب، حيث يلاقي استحسانًا كبيرًا عند المتابعين للبرامج الدينية، فيما يحظى باهتمام فيعد من أكثر ما يتم البحث عنه في مواقع الانترنت منها جوجل والمنصات الرقمية المختلفة .

خلال شهر رمضان يزداد حضور المسلمون في متابعة برنامج الامام الطيب حرصًا على متابعة حلقاته الدينية الإسلامية التي تقربهم من الله عز وجل وتزيدهم معرفةً بالتعاليم الدينية، ولمتابعة البرامج التي حقق سمعة طيبة بين المسلمين وهنا نطلب منكم المتابعة حتى النهاية .

وفي هذه المقالة التي هي بعنوان القنوات الناقلة لبرنامج الامام الطيب في رمضان 2021 للأمام احمد الطيب، ستتمكنون من مشاهدة جميع حلقات البرنامج الديني الذي يبث منذ سنوات وفي رمضان .

وضمن سلسلة من المقالات التي يرفقها فريق فلسطين اليوم حول البرامج الدينية في رمضان 2021 ، حرصنا على توفيره هذه المقالة الخاصة ببرنامج الإمام الطيب للإمام أحمد الطيب .

برنامج الامام الطيب :

ويعتبر برنامج الإمام الطيب من أحد البرامج التي تبث الدروس الدينية ويحث على الاسلام و يناقش تساؤلات الناس حول الدين والتوحيد و الانبياء والذي يقدمه الامام احمد الطيب الرئيس السابق لجامعة الازهر على قناة CBC .

مؤلفات الامام احمد الطيب مقدم برنامج الامام الطيب

إليك ابرز مؤلفات الامام احمد الطيب مقدم برنامج الامام الطيب وهي على النحو التالي :

أولاً: أصول نظرية العلم عند الأشعري (بحث).

ثانيًا: مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف: عرض ودراسة.

ثالثًا: الجانب النقدي في فلسفة أبي البركات البغدادي.

رابعًا: تعليق على قسم الإلهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني.

خامسًا: بحوث في الثقافة الإسلامية، بالاشتراك مع آخرين.

سادسًا: مدخل لدراسة المنطق القديم.

سابعًا: مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف، عرض ودراسة.

ثامنًا: مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث).

مواعيد برنامج الامام الطيب :

وفي الأعوام السابقة، لقد كان يبث الامام احمد الطيب برنامجه الامام الطيب ، في هذه الأوقات الموجودة داخل الصورة ، ومن المتوقع ان تكون هذا العام نفس الوقت إن لم يحدث تغيير .

تردد قناة سي بي سي CBC لمشاهدة برنامج الإمام الطيب :

تردد قناة سي بي سي العامة CBC : ترددد 11785 -- معدل الترميز: 27500 -- والاستقطاب: رأسي V -- معامل تصحيح الخطأ 5/6 .

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