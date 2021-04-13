صحيفة عبرية تلمح إلى ان نتنياهو هو من سرب قضية ضرب المنشأة النووية الإيرانية

لمّحت صحيفة "هآرتس العبرية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يكون وراء التسريبات عن عملية مفترضة للكوماندوز البحري التابع لجيش الاحتلال، والتي كان آخرها ما حدث في المفاعل النووي الايراني في نطنز.

وأشارت الصحيفة إلى مخاطر رفع الستار عن سياسة "الضبابية" التي اعتمدتها "إسرائيل" في كل ما يتعلق بالحرب مع إيران سواء عبر ضرب أكثر من 12 سفينة إيرانية منذ العام 2019، أو التصعيد الأخير مقابل إيران.

كما لفتت الصحيفىة إلى ان نتنياهو هو من يقف وراء التسريبات الأخيرة، حول دور "إسرائيل" في تفجير السفينة الإيرانية "سايس" في البحر الأحمر.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء:" أن ما حدث في المفاعل النووي الإيراني "نطنز"، تم من خلال إدخال عبوة ناسفة في وقت سابق وتم تفجيرها عن بعد".