مواعيد برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 والقناة الناقلة

يبحث المواطنون عن موعد برنامج اللهم تقبل في شهر رمضان 2021 الذي كانت تقدمه الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي من اكثر البرامج الدينية متابعة، حيث تقدم الداعية الكحلاوي برنامج اللهم تقبل منذ سنوات، وبعد ان سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية للتعرف على مواعيد البرنامج ومشاهدة على شاشات التلفاز وهو ما جعل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تخصص هذا المقال، التي تتناول برنامج اللهم تقبل في رمضان ، لذلك ندعوكم إلى قراءتها حتى النهاية .

وقد لاقى برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021، شهرةً واسعة وجذب ملايين المتابعين من جميع انحاء دول العالم ، وفي هذا المقال ستتناول فلسطين اليوم في مقالاتها البرامج الدينية التي تبث في رمضان كما هو الحال مع برنامج اللهم تقبل

برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 :

ويعد برنامج اللهم تقبل الذي يعرض على قناة مصر، بأنه برنامج ديني يُعرض في شهر رمضان ، يتناول العديد من القضايا التي تخص المجتمع، من تلك المشاكل التي يعرضها البرنامج (حقوق اليتيم، تحريم الغناء، مشكلة العنوسة) .. وغيرها.

برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 :

وفاة عبلة الكحلاوي :

وكانت أعلنت السلطات المصرية وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي ( 72 عامًا ) في تاريخ 24 يناير 2021، بعد صراع استمر لأسابيع مع فيروس كورونا المستجد، والمتفشي داخل الجمهورية العربية المصرية منذ مارس 2020 .

عبلة الكحلاوي هي داعية وأستاذة فقه إسلامي بجامعة الأزهر الشريف ومقدمة برامج دينية تليفزيونية، وهي من مواليد 15 ديسمبر 1948، تخصصت في دراسة الشريعة الإسلامية وأكملت دراستها العليا حتى حصلت على "ماجيستير" في الفقه المقارن عام 1974، ثم الدكتوراة في نفس التخصص عام 1978.

برنامج اللهم تقبل في رمضان 2021 :

مشاهدة حلقات اللهم تقبل :

وللوصول لحلقات برنامج اللهم تقبل السابقة من تقديم الداعية عبلة الكحلاوي عبر الانترنت انسخ هذا الرابط ولصقه على محرك جوجل الشهير . (http://tv.orange.eg/show/207900/ )