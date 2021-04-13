بالفيديو رجل امن من السفارة الفلسطينية يصفع لاجئة فلسطينية على وجهها يثير غضبا واسعا

أظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قمع عناصر أمن السفارة لوقفة نظمها لاجئون فلسطينيون من مخيمات سوريا، للمطالبة بتلبية حقوقهم واحتجاجاً على ما أسموه إهمال السفارة لهم، مما اثار غضباً واسع عبر مواقع التواصل، و مطلبات بمحاسبة مرتكبي الاعتداء

ويظهر عنصر أمن من السفارة وهو يضرب سيدة على وجهها، خلال تدافع اللاجئين إلى الوراء، بعد قمعهم وإجبارهم على التراجع من مكان الاعتصام.

ولم تصدر وزارة الخارجية الفلسطينية أو السفارة في بيروت بياناً أو توضيحاً، حول الأحداث والمشاهد التي أظهرت اعتداء عناصر الأمن على اللاجئين، حتى اللحظة.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون الذين تهجروا من سوريا، عقب الحرب التي اندلعت فيها منذ سنوات، وأدت لتدمير قسم واسع من منازلهم واستشهاد مئات منهم، ظروفاً معيشية صعبة كما تؤكد مختلف المؤسسات الإنسانية، وسط مطالبات للسلطة ومنظمة التحرير بتقديم حلول لهم.



