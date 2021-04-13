رسميا سبب عدم مشاركة راموس في مباراة ليفربول غدًا الاربعاء

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم اليوم الثلاثاء، رسميا عن سبب عدم مشاركة راموس في مباراة ليفربول غدًا الاربعاء.

وأوضح النادي الملكي أن قائد الفريق المدافع الدولي الإسباني سيرخيو راموس، أجري له مسحة فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية أي انه مصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال الريال في تغريدة على حساب تويتر:

يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أن مسحة لاعبنا سيرخيو راموس أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجري له".

يُشار إلى أن نادي ريال مدريد يستعد لمواجهة ليفربول مساء غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب في مدريد، انتهى بفوز أصحاب الأرض، بنتيجة 3-1.