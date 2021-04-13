تفاصيل برنامج "سين" لـــ "أحمد الشقيري" وموعد عرض القنوات الناقلة

يترقب الملايين في العالم الاسلامي البرنامج الذي يقدمه الاعلامي أحمد الشقيري والذي من المتوقع ان تكون اول حلقاته اليوم الثلاثاء 13/4/2021 ، أول ايام شهر رمضان المبارك .

الإعلامي أحمد الشقيري، انهى اعداد برنامجه الذي سيقدمه خلال موسم رمضان 2021 ، والذي يحمل اسم "سين" ومن المنتظر أن يعرض عبر شاشة mbc 1.

عرضت القناة عبر موقع يوتيوب البرومو الرسمي للبرنامج، والذي أكد الشقيري من خلاله على أن سين هو مفتاح المعرفة

يشار إلى أنه كان عرض لأحمد الشقيري، الموسم الرمضاني الماضي الجزء الثاني من فيلم إحسان من المستقبل ، للداعية أحمد الشقيري

يدور فيلم إحسان من المستقبل ، حول فكرة مستقبل التكنولوجيا في العالم، وما يمكن أن تكُن عليه بعد عدة سنوات، بالإضافة إلى تطرقه للحديث حول بعض الأشياء التي من المنتظر أن تحدث بعد 15 عامًا من الآن

القناة الناقلة للبرنامج

يرتقب المشاهد في الوطن العربي بشغف برامج شهر رمضان 2021 ، ومعرفة تفاصيلها كافة ، حيث بدأت عدة قنوات تلفزيونية في نشر دورة برامجها التي ستعرض خلال الشهر الفضيل

ويتطلع الملايين في الوطن العربي الى معرفة موعد عرض برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري والذي يبث عبر قناة أم بي سي (MBC) خلال شهر رمضان 2021 والذي سيحل على الأمة العربية والإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الجاري

برنامج سين أحمد الشقيري يسلط الضوء على حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة ، والمشاريع التي تنفذها المملكة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي

ويتمتع أحمد الشقيري بشخصية ذات قوة في طرح الأفكار خلال البرامج التي قدمها في السنوات الأخيرة، مما جعل الملايين ينتظرون بشوق ما سيحمله برنامج سين خلال شهر رمضان 2021

ونشر أحمد الشقيري برومو برنامج سين مساء اليوم قائلا فيه :" لما نمشي بهذه المسيرة ، نعرف أن الكل لازم يشارك فيه ، والتحسين لا يحدث في ضغط زر ، والصورة لا تتحدث عن كل ما وصلت إليه السعودية "

ويتجول أحمد الشقيري خلال برنامج سين في ربوع المملكة العربية السعودية مستعرضا كافة المشاريع التي نفذتها أو ما زالت تنفذها لخدمة البشرية