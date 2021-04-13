يحظى سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 13-4-2021 – اسعار الذهب بالدينار على اهتمام الملايين من المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي اهتمام الاردنيين بهذه السلعة نظرًا لكونها أقوى وأفضل السلع في العالم التي تحافظ على قيمتها امام العملات المتذبذبة في العالم كالدولار والجنيه.

ووفقًا لوسائل اعلام اردنية فإن سعر غرام الذهب عيار21 في السوق المحلي اليوم الثلاثاء بلغ 35.40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.40 و 31.70 دينارا على التوالي

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن